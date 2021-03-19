Названы самые перспективные районы для развития ВИЭ в России

Выгоднее всего строить ветряные энергостанции на Волге, а солнечные станции — в Дагестане, Алтае, Тыве, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник РАНХиГС , генеральный директор ассоциации "Цель номер семь" Татьяна Ланьшина по итогам презентации докладов о перспективах использования энергии ветра и солнца в России.

Фото: 1prime.ru/energy 1prime.ru/energy

ВОЛГА И ВЕТЕР

"Для ветрогенерации самое подходящее место — это Верхняя и Нижняя Волга. Во-первых, логистически это удобные регионы. Удобно доставлять ветряки по Волге. Кроме того, например, Ульяновская область, адаптировала свою дорожную инфраструктуру под доставку таких габаритных грузов, как компоненты для ветряков. В этом же регионе проживает много людей и степные ландшафты, то есть хороший ветер", — сказала Ланьшина.

Как уточнила эксперт, самые масштабные планы по развитию ветроэнергетики в Ульяновской области. Регион намерен к 2030 году 30% своей энергии получать от ветряков.

Она отметила, что понять, какую долю могут занимать ветряки в общей генерации, можно после отдельного исследования. Однако, точнее было бы сказать, что ветряки могут занять какую угодно долю, потому что в основном это зависит от принятого управленческого решения.

"Технологии позволяют наращивать мощности. Ветер и солнце с точки зрения климата безопаснее, поэтому сейчас вкладывают в основном в них, а не в ископаемое топливо. Но большая доля ВИЭ в генерации потребует перестройки сетей, поэтому решение не может быть принято частным образом, должна быть программа развития, которая и ответит на вопрос, какая доля будет приходится на ВИЭ", — сказала Ланьшина.

Согласно расчетам, производство электроэнергии от ветряков на оптовом рынке обходится в среднем в 6,4 рубля за один кВт*ч, что вдвое дороже, чем стоимость такого типа энергии в мире, и дороже, чем газовая генерация в России. Пока производство энергии от ветра занимает 0,4% (чуть больше 1 ГВт) от общей установленной мощности, 0,7% от общей установленной мощности занимает энергия от солнца.

По мнению эксперта, такая цена связана с тем, что в России только недавно стали производить оборудование для ветроэнергетических установок, поэтому капитальные вложения пока высоки. Небольшие объемы российского рынка ветроэнергетики также не дают возможность снизить затраты на их производство и установку.

СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА

"У солнечной энергетики нет таких проблем с логистикой, как у ветряков. Их можно доставить в любое место. Мы рассчитали, что даже без господдержки стоимость кВт*ч солнечной генерации в 34 регионах может быть менее 5 рублей, а в восьми регионах стоимость производства энергии может быть менее 4 рублей", — уточнила Ланьшина.

Она отметила, что дешевле всего производить солнечную энергию в Дагестане, Алтае, Тыве, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.