Чубайс счел медленный рост главной проблемой экономики России

Одна из основных проблем экономики России — ее медленный рост. Это признают и власти, и оппозиция, заявил в эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс

«Что нам всем не нравится в нашей экономике, даже независимо от того, кто как относится к роли государства и так далее? Нам точно не нравится ситуация с экономическим ростом. У нас с ним плохо. Это признают все, начиная с самой ярой оппозиции и кончая Путиным Владимиром Владимировичем», — пояснил он.

Чубайс констатировал, что пока Россия находится на уровне, который ниже, чем среднемировой.

«С этим все плохо. И это фундаментальный изъян. Но, тем не менее, рыночная экономика в стране существует. (…) Это просто как воздух, которым мы дышим», — заметил он.

«Рамблер» писал, что ранее Анатолий Чубайс, выступая на международном корпоративном форуме «Горизонты» подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс для России — «это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта». При этом он выразил уверенность, что российская «нефтяная лошадь еще не сдохла», но властям нужно сделать поворот, чтобы сохранить потенциал и стать независимыми от заработка на углеводородах.