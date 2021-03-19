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Миллиардные проекты оказались под угрозой срыва 

Лера Букина 1 час назад
Миллиардные проекты оказались под угрозой срыва
Фото: РИА Новости
Инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей могут сорваться из-за ожидающихся и недавно принятых поправок в законодательство. Об этом пишут «Известия».
Минэкономразвития подготовило реформу сферы государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий.
Ведомство предложило ограничить инвесторам компенсацию по ГЧП-проектам и концессиям 80% от понесенных ими расходов на стройку и эксплуатацию объектов.
ВЭБ.РФ в своем комментарии к законопроекту оценивает ежегодные потери рынка в 150 млрд рублей. Там считают, что с проблемами столкнутся низкорентабельные проекты. Это касается, в частности, бассейнов и ледовых арен в небольших городах, первичного звена здравоохранения, транспортных объектов с низким трафиком (малые аэропорты, городской транспорт), наружного освещения городов и другого.
В комментарии Сбербанка указывается, что новые условия принципиально не стыкуются с последним постановлением правительства (№ 247 от 22.02.2021), предполагающим полную компенсацию частным инвесторам расходов на строительство школ.
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с просьбой обратить внимание на правовую коллизию между нормами соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК) и ГЧП. Теперь из-за приоритета первого над вторым могут быть приостановлены 30 проектов на 200 млрд рублей.
Также сенатор обращает внимание на положение Бюджетного кодекса, которое было принято в октябре 2020 года. Из него следует, что лимиты субсидирования любых совместных проектов бизнеса и государства определяет закон о СЗПК. Но в нем предусматривается фактически лишь компенсация на создание инфраструктуры.
Отмечается, что закон о СЗПК ограничивает объемы капиталовложений собственными средствами предприятий, исключая заемные.
Ограничение в 80% компенсации инвестиций является рискованной для проектов в социальной сфере по причине того, что они могут стать нерентабельными, считает эксперт группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Альфия Васильева.
Поправки по ограничению компенсации значительным образом навредят перспективам выполнения наццели по росту к 2030 году инвестиций в основной капитал на 70%, говорит управляющий директор агентства НКР Дмитрий Орехов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки попросили 2 трлн рублей на новые проекты.
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Комментарии 3
Экономика , Компании
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