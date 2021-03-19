Курс доллара: рублю дали шанс на 10-процентный рост

Заместитель главы аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова
заявила, что курс доллара обвалится до 65-66 рублей, если российская валюта справится с недооцененностью. Об этом пишет
«Российская газета».
По мнению Мильчаковой, рубль в первую очередь недооценен из-за санкционной угрозы. Без нее доллар может стоить 65 рублей, а евро - 77-78 рублей.
Аналитик подчеркнула, что пока санкционные риски никуда не исчезли, поэтому сбережения из долларов и евро выводить не стоит.
В долгосрочной перспективе господство доллара пошатнется из-за активности центробанков разных стран по выпуску цифровых валют, считает Мильчакова. При этом аналитик подчеркнула, что надежность доллара относительно рубля, турецкой лиры, индийской рупии и бразильского реала вопросов не вызывает.
По ее мнению, если Центробанк
поднимет ключевую ставку на заседании 19 марта, у рубля появится шанс на укрепление. Если ставка вырастет, а нефть останется на уровне 60-70 долларов за бочку, до середины года доллар будет стоить 71-76 рублей, а евро - 85-90 рублей.
Во втором полугодии доллар может упасть до 69 рублей, евро - до 80 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи
вечером 18 марта курс доллара рос на 52,5 копейки, до 74,17 рубля. Евро подорожал на 20 копеек, до 88,43 рубля.