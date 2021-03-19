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Курс доллара: рублю дали шанс на 10-процентный рост

Елена Прошина
1 час назад
Заместитель главы аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что курс доллара обвалится до 65-66 рублей, если российская валюта справится с недооцененностью. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: рублю дали шанс на 10-процентный рост
Фото: ТАССТАСС
По мнению Мильчаковой, рубль в первую очередь недооценен из-за санкционной угрозы. Без нее доллар может стоить 65 рублей, а евро - 77-78 рублей.
Аналитик подчеркнула, что пока санкционные риски никуда не исчезли, поэтому сбережения из долларов и евро выводить не стоит.
В долгосрочной перспективе господство доллара пошатнется из-за активности центробанков разных стран по выпуску цифровых валют, считает Мильчакова. При этом аналитик подчеркнула, что надежность доллара относительно рубля, турецкой лиры, индийской рупии и бразильского реала вопросов не вызывает.
По ее мнению, если Центробанк поднимет ключевую ставку на заседании 19 марта, у рубля появится шанс на укрепление. Если ставка вырастет, а нефть останется на уровне 60-70 долларов за бочку, до середины года доллар будет стоить 71-76 рублей, а евро - 85-90 рублей.
Во втором полугодии доллар может упасть до 69 рублей, евро - до 80 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 18 марта курс доллара рос на 52,5 копейки, до 74,17 рубля. Евро подорожал на 20 копеек, до 88,43 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Наталья Мильчакова,Московская биржа,Центральный банк России,"Российская газета",
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