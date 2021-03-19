Курс доллара: рублю дали шанс на 10-процентный рост

Заместитель главы аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что курс доллара обвалится до 65-66 рублей, если российская валюта справится с недооцененностью. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Мильчаковой, рубль в первую очередь недооценен из-за санкционной угрозы. Без нее доллар может стоить 65 рублей, а евро - 77-78 рублей.

Аналитик подчеркнула, что пока санкционные риски никуда не исчезли, поэтому сбережения из долларов и евро выводить не стоит.

В долгосрочной перспективе господство доллара пошатнется из-за активности центробанков разных стран по выпуску цифровых валют, считает Мильчакова. При этом аналитик подчеркнула, что надежность доллара относительно рубля, турецкой лиры, индийской рупии и бразильского реала вопросов не вызывает.

По ее мнению, если Центробанк поднимет ключевую ставку на заседании 19 марта, у рубля появится шанс на укрепление. Если ставка вырастет, а нефть останется на уровне 60-70 долларов за бочку, до середины года доллар будет стоить 71-76 рублей, а евро - 85-90 рублей.

Во втором полугодии доллар может упасть до 69 рублей, евро - до 80 рублей.