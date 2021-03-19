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Набиуллина констатировала пик инфляции в России 

Прайм и ещё 1 40 минут назад
Набиуллина констатировала пик инфляции
Фото: ТАСС
Годовая инфляции в России сейчас находится вблизи пиковых значений, а уже в апреле начнет снижаться, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей текущей оценке, мы сейчас находимся где-то вблизи пиков, в районе пиков, и исходим из того, что в апреле инфляция начнет постепенно снижаться — годовые показатели инфляции начнут постепенно снижаться, прежде всего, под влиянием эффекта базы", — сказала Набиуллина.

К концу текущего года инфляция будет ниже текущих значений, но выше 4%, считает глава ЦБ.

"Что касается прогноза инфляции на конец этого года, мы его опубликуем в апреле. У нас в апреле опорное заседание и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели — выше 4%", — отметила она.

"Что касается прогноза по будущей инфляции, мы действительно его пересмотрели, мы теперь ожидаем возвращение инфляции к нашей цели в 4% в первой половине 2022 года", — добавила глава Банка России.
ЦБ РФ ранее в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
ЦБ не ждет, что рост ключевой ставки замедлит кредитование и восстановление экономики.

"Наша политика, денежно-кредитные условия останутся мягкими с учетом лагов, которые действуют в денежно-кредитной политике и в любом случае пока мы не войдем в диапазон нейтральной ставки… когда мы войдем в диапазон нейтральной денежной ставки, наши решения тоже будут действовать с лагом, мы не считаем, что это окажет влияние на замедление темпов роста кредитования, восстановление экономики", — сказала Набиуллина.

"Мы видим, что и темпы роста кредитования находятся в такой устойчивой положительной зоне, и происходит восстановление экономики", — добавила она.
Норма сбережений населения в 2021 году будет снижаться уже ближе к допандемическому уровню, сообщила глава Банка России.
"Мы считаем, что в 2021 году норма сбережений будет постепенно уменьшаться уже ближе к уровню допандемическому, 2019 года, и, конечно, мы это учитываем при принятии решений по ключевой ставке", — сказала она.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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