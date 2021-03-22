Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.01
$
74.29
88.50
88.30
Прогноз
22.03 – 29.03
$
71.60
84.97
Индексы и котировки Brent
64.21
+0.58 Золото
1735.72
–0.23 РТС
1488.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1886
+0.0041
08.03
1.1845
18.03
10.03
24.02

РБК: санкции Байдена затронут менее 1% американских поставок в Россию 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Санкции Байдена затронут менее 1% поставок из США в Россию
Фото: Reuters
РБК рассказал о влиянии первых ограничительных мер, которые введены при администрации президента США Джо Байдена, на торговые отношения с Россией.
По данным СМИ, в части ограничений экспорта санкции затронут менее 1% годовых поставок США на территорию России в денежном выражении.
Так, замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров отметил, что в ограничительных списках американского Минторга уже находятся многие российские лидеры в сфере радиоэлектронной промышленности. По его словам, по этой причине процесс импортозамещения по критически значимым направлениям является постоянным процессом.
Он подчеркнул, что российский Минпромторг поддерживает отечественных производителей, например через субсидирование или налоговые льготы. Кроме того, ведомство "проводит работы по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры".

"Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран", — заключил Бочаров.

Видео дня. Экономист рассказал, как повышение ключевой ставки повлияет на кредиты и депозиты
Газета.Ru: последние новости
Уровень рационального использования ПНГ в "Самотлорнефтегазе" превысил 98,5 % Уровень рационального использования ПНГ в "Самотлорнефтегазе" превысил 98,5 % Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки в красном пиджаке с брошью-ястребом Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки в красном пиджаке с брошью-ястребом
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Олег Бочаров , Минпромторг , Администрация США , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение