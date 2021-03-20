В ЦБ рассказали о необходимости поддержки растущих компаний 

«Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства в отношении как публичных, так и растущих компаний. Поэтому на графике [объемов IPO по странам] Россия еле видна», — сказал чиновник.

Он выступил на стратегической сессии Минфина и ЦБ, посвященной стратегии развития рынка до 2030 года.

По словам Швецова, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских компаний. Последние IPO были достаточно успешны, но они проводились в основном российскими компаниями, реализующими бизнес-модели с помощью IT-технологий.

«Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику», — сказал замглавы ЦБ.

Он добавил, что инвестиции в капитал должны стать источником модернизации экономики.