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В ЦБ рассказали о необходимости поддержки растущих компаний 

Майк Габриелян 5 часов назад
В ЦБ рассказали о необходимости поддержки растущих компаний
Фото: РИА Новости
Российской экономике поможет создание конвейера поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Его цитирует РБК.

«Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства в отношении как публичных, так и растущих компаний. Поэтому на графике [объемов IPO по странам] Россия еле видна», — сказал чиновник.

Он выступил на стратегической сессии Минфина и ЦБ, посвященной стратегии развития рынка до 2030 года.
По словам Швецова, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских компаний. Последние IPO были достаточно успешны, но они проводились в основном российскими компаниями, реализующими бизнес-модели с помощью IT-технологий.

«Если мы не создадим конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим их выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно растить нашу экономику», — сказал замглавы ЦБ.

Он добавил, что инвестиции в капитал должны стать источником модернизации экономики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку.
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Комментарии 2
Экономика , Сергей Швецов , Минфин , Центральный банк России
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