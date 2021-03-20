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Зеленский анонсировал «экономические паспорта» для украинцев 

Майк Габриелян 3 часа назад
Украинцам предложили «экономические паспорта»
Фото: Reuters
На Украине собираются ввести так называемый «экономический паспорт». Предполагается, что он поможет нынешним младенцам скопить средства на образование в 2040-х годах. Об этом заявил на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский.

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев», — заявил он.

Документ нацелен в далекое будущее. Паспорт якобы позволит всем младенцам, рожденным на Украине (начиная с нынешнего года), получить средства от недропользования в стране. Но произойдет это не ранее 2039 года. Предполагается, что деньги будут копиться на специальном счете в банке. Когда ребенку исполнится 18 лет, он сможет потратить их на получение украинского высшего образования.
«Экономический паспорт» — один из пунктов предвыборной программы Зеленского. В прошлом году в Верховной раде зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца». Документ предлагал создать «Фонд будущего», который должен был аккумулировать 1% от реализации всех полезных ископаемых.
Однако дальше политических «обговорень» дело не сдвинулось.
До этого СНБО Украины заявил, что провел аудит разрешений, данных на добычу недр с 1994 года. Против 19 национальных компаний ввели санкции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у Зеленского нашли тайную квартиру в элитном здании в центре Киева. Данное здание обещал снести Виктор Ющенко во времена своего правления.
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Экономика , Виктор Ющенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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