Украинцам предложили «экономические паспорта»

На Украине собираются ввести так называемый «экономический паспорт». Предполагается, что он поможет нынешним младенцам скопить средства на образование в 2040-х годах. Об этом заявил на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев», — заявил он.

Документ нацелен в далекое будущее. Паспорт якобы позволит всем младенцам, рожденным на Украине (начиная с нынешнего года), получить средства от недропользования в стране. Но произойдет это не ранее 2039 года. Предполагается, что деньги будут копиться на специальном счете в банке. Когда ребенку исполнится 18 лет, он сможет потратить их на получение украинского высшего образования.

«Экономический паспорт» — один из пунктов предвыборной программы Зеленского. В прошлом году в Верховной раде зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца». Документ предлагал создать «Фонд будущего», который должен был аккумулировать 1% от реализации всех полезных ископаемых.

Однако дальше политических «обговорень» дело не сдвинулось.

До этого СНБО Украины заявил, что провел аудит разрешений, данных на добычу недр с 1994 года. Против 19 национальных компаний ввели санкции.