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Российский газ для Китая подешевел до рекордных значений 

РИА Новости Крым 1 час назад
Российский газ рекордно подешевел для Китая
Фото: Reuters
Стоимость российского голубого топлива для Китая в начале года снизилась до 118,5 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс".
Выводы сделаны на основе данных генеральной администрации по таможне Китайской народной республики, отмечает издание.

"В январе азиатский спотовый индекс Platts Японско-Корейского маркера (JKM) расположился на уровне 587 долларов за тысячу кубометров. В то же время, поставки российского голубого топлива в Китай осуществлялись по средней стоимости 487 долларов за тысячу кубов", — говорится в сообщении и уточняется, что минимальная стоимость составила 118,5 долларов за тысячу кубов.

Отмечается, что Северо-Восточная Азия в декабре-январе пережила сильнейшее похолодание, которое способствовало росту потребления энергоресурсов. Максимальное значение индекса JKM было зафиксировано на уровне 1160 долларов за тысячу кубометров в начале этого года. Этот фактор отразился на стоимости газа во всем мире, подчеркивает издание. В Европе средняя цена природного газа на споте в среднем составляла 257 долларов за тысячу кубометров.
В первом квартале 2020 года стоимость тысячи кубов газа составляла 202 доллара, во втором — 182, в третьем — 144 и в четвертом — 126 долларов", — говорится в сообщении.
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