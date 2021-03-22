Требования к составу пива могут ужесточить в России

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Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности — у Союза российских пивоваров.

Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент о безопасности алкоголя. Тогда министерство сообщало, что на этапе обсуждения поправок отдельные представители пивоваренной отрасли предлагали скорректировать требования к содержанию солода в пиве, однако единую позицию производители не выработали, и предложение в поправки включено не было. Однако по итогам обсуждений проект решения совета ЕЭК был доработан.