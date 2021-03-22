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Половина молочки в магазинах оказалась просроченной

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Около 45% молока и молочной продукции в российских магазинах оказались некачественными. Об этом со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) пишет газета «Известия».
Половина «молочки» в магазинах оказалась просроченной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Эксперты с января по март 2021 года провели проверку образцов из 270 магазинов в 19 субъектах России. Были проверены торговые точки крупнейших федеральных и региональных сетей «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит», «Окей» в крупных городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.
«Лидерами по просрочке являются кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов, то есть самые популярные у потребителей категории», — пояснил изданию председатель организации Олег Павлов.
Проблему реализации некачественной молочной продукции признали в Роспотребнадзоре и Роскачестве. А глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул, что ее призвана решить маркировка.
«Правительство выпустило постановление об обязательной маркировке молочной продукции, которая начнется с 1 июня 2021 года. Она будет вводиться поэтапно, а мелкие крестьянские и фермерские хозяйства мы освободим от этой маркировки. Однако основная часть подпадет под эту систему», - пояснил он, подчеркнув, что отслеживание пути промаркированных молочных продуктов позволит вовремя снимать их с реализации.
«Рамблер» писал, что ранее Роскачество в рамках исследования творожной массы обнаружило в некоторых образцах кишечную палочку и плесень, а также повышенное содержание свинца.
Экономика,Олег Павлов,Алексей Майоров,"Магнит",Ашан,Роспотребнадзор,Совет Федерации,газета "Известия",
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