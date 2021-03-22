Половина «молочки» в магазинах оказалась просроченной

«Лидерами по просрочке являются кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов, то есть самые популярные у потребителей категории», — пояснил изданию председатель организации Олег Павлов.
«Правительство выпустило постановление об обязательной маркировке молочной продукции, которая начнется с 1 июня 2021 года. Она будет вводиться поэтапно, а мелкие крестьянские и фермерские хозяйства мы освободим от этой маркировки. Однако основная часть подпадет под эту систему», - пояснил он, подчеркнув, что отслеживание пути промаркированных молочных продуктов позволит вовремя снимать их с реализации.