Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Минпромторг: Санкции США ускорят процесс импортозамещения

Лера Букина
1 час назад
На фоне новых санкций США, вступивших в силу 18 марта, процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках будут лишь ускорены, а также интенсифицированы, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.
Минпромторг: Санкции США ускорят процесс импортозамещения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве отметили, что средства, которыми оплачивали импорт, сохранятся в стране и будут направлены на зарплаты работников и развитие новых технологий и производств.
Минпромторг указал на то, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».
Что касается показателей нынешней степени импортной зависимости в авиационной промышленности, то там доля импортных комплектующих изделий в цене новых российских самолетов ранее достигала 78% от итоговой себестоимости, а в настоящее время «самолеты станут российскими более чем на 98%», заявили в пресс-службе Минпромторга.
В авиапроме благодаря разработанным программам импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов будут полностью сняты риски введения новых санкций против компаний РФ, уверены в пресс-службе ведомства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России.
Экономика,Компании,Минпромторг,ЕС,РБК,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители