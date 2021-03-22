Минпромторг: Санкции США ускорят процесс импортозамещения

На фоне новых санкций США, вступивших в силу 18 марта, процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках будут лишь ускорены, а также интенсифицированы, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга

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В ведомстве отметили, что средства, которыми оплачивали импорт, сохранятся в стране и будут направлены на зарплаты работников и развитие новых технологий и производств.

Минпромторг указал на то, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».

Что касается показателей нынешней степени импортной зависимости в авиационной промышленности, то там доля импортных комплектующих изделий в цене новых российских самолетов ранее достигала 78% от итоговой себестоимости, а в настоящее время «самолеты станут российскими более чем на 98%», заявили в пресс-службе Минпромторга.

В авиапроме благодаря разработанным программам импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских воздушных судов будут полностью сняты риски введения новых санкций против компаний РФ, уверены в пресс-службе ведомства.