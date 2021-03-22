В Газпромбанке предсказали новый валютный кризис в Турции

Турция в ближайшем будущем может столкнуться с очередным валютным кризисом, существенным сокращением объема международных резервов в связи с неопределенностью в экономической политике после отставки главы ЦБ. Такой прогноз, как пишет «Прайм» сделали аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
На прошлой неделе Центральным банком Турции была ужесточена монетарная политика. Так, ключевую ставку подняли с 17% до 19%, несмотря на более скромные ожидания рынков (1 п.п.). Глава государства Тайип Эрдоган решил уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. В этой связи курс лиры по отношению к американской валюте рухнул на 17%.
Инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки, что снизит спрос на турецкую лиру. По мнению экспертов Газпромбанка, если ЦБ Турции начнет поддерживать курс с помощью международных резервов, недавно восстановившихся до безопасных значений, то истощение резервов не заставит себя ждать.
Эксперты Газпромбанка не исключают, что ситуация может обернуться «валютным кризисом».
«В ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса и, возможно, существенное сокращение объема международных резервов», — заключили в Газпромбанке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что турецкая лира обвалилась в первый торговый день после решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка страны Наджи Агбала.