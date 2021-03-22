В Газпромбанке предсказали новый валютный кризис в Турции

Инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки, что снизит спрос на турецкую лиру. По мнению экспертов Газпромбанка, если ЦБ Турции начнет поддерживать курс с помощью международных резервов, недавно восстановившихся до безопасных значений, то истощение резервов не заставит себя ждать.