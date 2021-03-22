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Заморозку цен на сахар и масло могут продлить

Вероника Полынина
3 часа назад
Власти могут продлить соглашения по стабилизации цен на сахар и масло до конца мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Заморозку цен на сахар и масло могут продлить
Фото: ТАССТАСС
По информации собеседников агентства, вопрос о продлении заморозки цен на сахар и масло обсуждался на совещании в правительстве 22 марта.
Максимально допустимые цены на сахар и масло останутся на ранее оговоренном уровне. Взамен государство пообещало производителям поддержку.
Основное обсуждение идет на стороне Минсельхоза,
Минпромторга и поставщиков, утверждают источники. Поставщики пока не подтвердили РБК информацию о продлении ценовых соглашений.
Как сообщал «Рамблер», в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и поручил правительству предпринять меры в связи с ростом цен на продукты в России. После этого производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, согласно которому стоимость сахара в рознице зафиксирована на максимальном уровне 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей за литр. Соглашение действует с 20 декабря и до 31 марта с возможностью продления.
Экономика,Владимир Путин,Минсельхоз,Минпромторг,РБК,
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