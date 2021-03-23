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«Антиковидные» льготы для пожилых работников скоро отменят

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад
Через полторы недели работающие россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для того, чтобы оставаться дома для самоизоляции. Постановление Правительства, которое давало такую возможность, прекратит действие с 1 апреля 2021 года.
Карантинные льготы скоро отменят
Фото: АГН МОСКВААГН МОСКВА
Напомним, данная мера была введена год назад для того, чтобы пожилые сотрудники могли оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом. По сути, самоизоляция всё это время считалась основанием для оформления больничного и получения выплат по временной нетрудоспособности. Такой возможностью могли воспользоваться все сотрудники категории «65+», кроме тех, кто работал в удалённом формате или находился в отпуске.
С 1 апреля основания для оформления таких больничных перестанут действовать. При этом постановление Правительства, которое упраздняет «карантинные больничные», рекомендует работодателям переводить на удалёнку пожилых сотрудников в приоритетном порядке.
Отметим, в конце марта-начале апреля перестанет действовать целый ряд послаблений и временных правил, которые государство вводило в период пика эпидемии в прошлом году. Среди них — подача онлайн-заявлений в службу занятости, сдерживание цен на масло и сахар, запрет на принудительное выселение должников по ипотеке и многое другое.
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