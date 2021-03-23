Карантинные льготы скоро отменят

Через полторы недели работающие россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для того, чтобы оставаться дома для самоизоляции. Постановление Правительства, которое давало такую возможность, прекратит действие с 1 апреля 2021 года.

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Напомним, данная мера была введена год назад для того, чтобы пожилые сотрудники могли оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом. По сути, самоизоляция всё это время считалась основанием для оформления больничного и получения выплат по временной нетрудоспособности. Такой возможностью могли воспользоваться все сотрудники категории «65+», кроме тех, кто работал в удалённом формате или находился в отпуске.

С 1 апреля основания для оформления таких больничных перестанут действовать. При этом постановление Правительства, которое упраздняет «карантинные больничные», рекомендует работодателям переводить на удалёнку пожилых сотрудников в приоритетном порядке.