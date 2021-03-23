Минэнерго: На АЗС рост цен в пределах инфляции

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"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", - сказал он.

Сорокин напомнил, что в настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен, в частности, скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, он заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже.

Замминистра также прокомментировал слова Баженова о возможности резкого роста цены бензина и нестабильности текущей ситуации на рынке. По его словам, еще с 10 марта ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах, а рост цены на АЗС идет в пределах инфляции.

"С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции", - отметил Сорокин.

Он подчеркнул, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации.

"Но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", - добавил Сорокин.

Позиция НТС

Газета "Известия" со ссылкой на письмо главы союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину писала , что Независимый топливный союз (НТС) предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Кроме того, в НТС предлагают увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю, а также сохранить налоговые льготы только выполняющим норматив компаниям.