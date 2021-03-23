Минэнерго: На АЗС рост цен в пределах инфляции

Министерство энергетики РФ
выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли, так как именно он стабилизировал цены на бензин и его отмена лишит рынок защитного механизма. Об этом журналистам сказал замминистра энергетики Павел Сорокин
, комментируя предложение главы НТС Павла Баженова
об отмене демпфера.
"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", - сказал он.
Сорокин напомнил, что в настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен, в частности, скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, он заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже.
Замминистра также прокомментировал слова Баженова о возможности резкого роста цены бензина и нестабильности текущей ситуации на рынке. По его словам, еще с 10 марта ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо стабилизировалась на биржевых торгах, а рост цены на АЗС идет в пределах инфляции.
"С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции", - отметил Сорокин.
Он подчеркнул, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации.
"Но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", - добавил Сорокин.
Позиция НТС
Газета "Известия"
со ссылкой на письмо главы союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину писала
, что Независимый топливный союз (НТС) предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке.
Кроме того, в НТС предлагают увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю, а также сохранить налоговые льготы только выполняющим норматив компаниям.
По данным издания, цены на топливо в России могут вырасти на 13,77% при худшем сценарии.