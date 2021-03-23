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В России предупредили о подорожании бензина на 14%

Мария Иванова
55 минут назад
В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что до конца 2021 года розничные цены на бензин могут подскочить на 14 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо НТС премьер-министру Михаилу Мишустину.
Бизнес предупредил Мишустина о резком скачке цен на бензин
Фото: ТАССТАСС
В союзе предложили ввести дополнительные фискальные стимулы, которые подогреют производство нефтепродуктов и повысят привлекательность внутренних поставок. Речь может идти о снижении акцизов на бензин и дизель.
Кроме того, в НТС призвали отменить демпфер. Государство должно компенсировать компаниям часть потерь от внутренних продаж топлива через демпфирующий механизм (демпфер). Когда потенциальные доходы нефтяников от экспорта становятся выше цены внутри страны, государство доплачивает бизнесу часть разницы между этими ценами. Таким способом стимулируются поставки на внутренний рынок. Когда внутренний рынок становится премиальным, в бюджет платят сами нефтяники.
«В 2020 году, когда цены и в оптовом, и в розничном сегменте могли падать, они продолжали рост именно по причине высоких демпферных выплат в бюджет РФ», - Дмитрий Гусев из объединения продавцов энергоресурсов «Надежный партнер».
«Известия» отмечают, что с начала декабря 2020-го бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал более чем на 18,5 процента.
Как писал «Рамблер», аналитик Forex Optimum Александр Розман предупреждал, что на пик подорожания бензин выйдет к началу апреля, когда традиционно начинает расти спрос на топливо. По его мнению, рост цен остановится только летом, если инфляция не будет разгоняться.
До этого стоимость Аи-92 на торгах достигла 55,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум 2018 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство держит ситуацию на топливном рынке под контролем.
Экономика,Дмитрий Гусев,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,газета "Известия",
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