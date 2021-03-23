Курс доллара: дождаться апреля

Эксперт по инвестициям Эдуард Бугров заявил, что к апрелю курс доллара может упасть до 71-72 рублей, но дешевле этого уровня американская валюта вряд ли станет. Об этом сообщает «Прайм».

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Бугров отметил, что некоторые оптимисты говорят о падении доллара до 60-65 рублей в течение года, но этот сценарий маловероятен. Он объяснил, что из-за бюджетного правила российская валюта стала менее зависимой от нефтяных цен. Теперь даже в случае их скачка рубль вряд ли заметно подорожает.

При этом на рубль серьезно (и негативно) влияет внешнеполитическая ситуация, санкционная угроза в ближайшее время никуда не исчезнет.

Бугров считает, что доллар еще долго будет оставаться хорошим вариантом для вложений. Однако он напомнил и о «золотом правиле инвестора» - не конвертировать все сбережения в одну валюту. Он добавил, что год назад некоторые россияне покупали доллар по 80 рублей и просчитались.

Бугров посоветовал хранить 30 процентов сбережений в долларах, 30 процентов - в евро, а 40 процентов - в рублях.