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Курс доллара: дождаться апреля

Елена Прошина
2 часа назад
Эксперт по инвестициям Эдуард Бугров заявил, что к апрелю курс доллара может упасть до 71-72 рублей, но дешевле этого уровня американская валюта вряд ли станет. Об этом сообщает «Прайм».
Курс доллара: дождаться апреля
Фото: ТАССТАСС
Бугров отметил, что некоторые оптимисты говорят о падении доллара до 60-65 рублей в течение года, но этот сценарий маловероятен. Он объяснил, что из-за бюджетного правила российская валюта стала менее зависимой от нефтяных цен. Теперь даже в случае их скачка рубль вряд ли заметно подорожает.
При этом на рубль серьезно (и негативно) влияет внешнеполитическая ситуация, санкционная угроза в ближайшее время никуда не исчезнет.
Бугров считает, что доллар еще долго будет оставаться хорошим вариантом для вложений. Однако он напомнил и о «золотом правиле инвестора» - не конвертировать все сбережения в одну валюту. Он добавил, что год назад некоторые россияне покупали доллар по 80 рублей и просчитались.
Бугров посоветовал хранить 30 процентов сбережений в долларах, 30 процентов - в евро, а 40 процентов - в рублях.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 22 марта курс доллара впервые с 22 февраля подскочил выше 75 рублей, достигнув 75,015 рубля (рост на 90 копеек). Евро подорожал на 1,31 рубля, до 89,53 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Московская биржа,
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