Investing.com — Новые санкции США могут привести к разрыву действующих контрактов по поставке высокотехнологичной продукции в Россию, в частности, в авиационной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ».

«В том-то и дело: те (авиационные контракты), которые они захотят — и разорвут... Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — приводит РБК слова Борисова.

Он допустил, что американская сторона может даже не предупредить об ограничениях.

18 марта вступили в силу санкции США, введенные в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Среди ограничений, в том числе, был запрет Минторга США на вывоз в Россию товаров и технологий двойного назначения и прекращение экспорта американских вооружений.

Исключения составили поставки в рамках соглашения о межпра вительственном сот рудничеств России и США в космосе, а также (до 1 сентября 2021 года) для российских коммерческих ракетных пусков.