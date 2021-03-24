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США могут остановить поставки высоких технологий в Россию

Investing.com Россияиещё 3
2 часа назад
Investing.com — Новые санкции США могут привести к разрыву действующих контрактов по поставке высокотехнологичной продукции в Россию, в частности, в авиационной отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ».
«В том-то и дело: те (авиационные контракты), которые они захотят — и разорвут... Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — приводит РБК слова Борисова.
Он допустил, что американская сторона может даже не предупредить об ограничениях.
18 марта вступили в силу санкции США, введенные в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Среди ограничений, в том числе, был запрет Минторга США на вывоз в Россию товаров и технологий двойного назначения и прекращение экспорта американских вооружений.
Исключения составили поставки в рамках соглашения о межправительственном сотрудничеств России и США в космосе, а также (до 1 сентября 2021 года) для российских коммерческих ракетных пусков.
По данным Бюро промышленности и безопасности, в 2019 году экспорт продукции США в Россию составил всего $11,5 млн. В 2018 году на него пришлось, по этим данным, $0,8 млн.
Экономика,Юрий Борисов,Алексей Навальный,РБК,
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