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СМИ: Турция ожидает повышения цены на российский газ на 23%

ТАССиещё 1
1 час назад
Нефтегазовая компания Botas ожидает, что закупочная цена на российский газ для Турции вырастет на 23% со второго квартала текущего года. Об этом в среду сообщает обозреватель телеканала Haberturk Олчай Оздилек.
Турция приготовилась к росту цен на российский газ
Фото: ReutersReuters
По его информации, на данный момент за тысячу кубометров природного газа из РФ Botas платит $170. С 1 апреля же цена увеличится до $209. В соответствии с заключенными Турцией контрактами с РФ, Ираном и Азербайджаном, пишет Оздилек, поставщик может пересматривать цены ежеквартально в зависимости от ситуации на рынке.
Из-за пандемии экспортеры газа столкнулись с падением спроса и цен на топливо. Только со второй половины 2020 года начало удаваться постепенно возвращаться к прежним показателям. Поэтапно спрос и цены начали расти. Обозреватель Haberturk связывает эту тенденцию с ожиданием повышения цены на газ из РФ для республики.
В связи с перспективой роста цены на российский газ обсуждается вопрос и о повышении тарифов внутри страны. Botas пока не планирует резкого скачка. В марте цена на газ на внутреннем рынке повысилась на 1%. После 1 апреля возможно повышение тарифов, но небольшое, говорят в Botas.
Турция почти все объемы необходимого ей природного газа получает за счет импорта по трубопроводам из РФ, Ирана и Азербайджана. В последние годы страна нарастила импорт сжиженного газа из других стран. Его объемы достигали в различные периоды 30% от общего импорта газа. Отечественная добыча этого топлива пока ограниченна.
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