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В Европе иссякают запасы газа

Павел Тиунов
1 час назад
Уровень запасов газа в большинстве европейских стран упал ниже 30% от общего объёма подземных хранилищ, говорится на сайте Gas Infrastructure Europe. Средний показатель запасов топлива в Европе оказался ниже на 5,8% среднестатистических значений за последние 5 лет.
В Европе иссякают запасы газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, в Германии газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 25,54%, в Австрии – на 26,89%, в Чехии – на 29,14%, на Украине – на 38,11%. Больше всего газа осталось у Польши: там хранится 38,85% топлива. Наименьшими запасами газа обладает Франция – 14,62% от вместимости хранилищ.
Еще полтора месяца назад средний показатель наполненности европейских газовых хранилищ находился на уровне 49,83%. Например, Германия на тот момент обладала 42,44% запасов топлива, Франция – 39,65%.
В январе, как сообщал «Рамблер», «Газпром» осуществил рекордные поставки газа в страны дальнего зарубежья. Речь о 19,4 миллиарда кубометров газа. Указанный объем больше на 45,4%, чем за аналогичный период 2019 года, и вообще это наилучший показатель для января за всю историю компании.
Львиная доля природного ресурса была отправлена в европейские страны, которые с началом нового года нарастили закупки. Больше всех запросила Италия, она увеличила объём на 221,5%. На втором месте оказалась Польша с показателем прироста в 89,9%, на третьем – Франция (77,3%). В списке нарастивших закупки также значатся Германия (32,4%), Нидерланды (21,2%) и Турция (20,8%).
Экономика,Газпром,
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