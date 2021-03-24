В Европе иссякают запасы газа

Уровень запасов газа в большинстве европейских стран упал ниже 30% от общего объёма подземных хранилищ, говорится на сайте Gas Infrastructure Europe. Средний показатель запасов топлива в Европе оказался ниже на 5,8% среднестатистических значений за последние 5 лет.

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Так, в Германии газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 25,54%, в Австрии – на 26,89%, в Чехии – на 29,14%, на Украине – на 38,11%. Больше всего газа осталось у Польши: там хранится 38,85% топлива. Наименьшими запасами газа обладает Франция – 14,62% от вместимости хранилищ.

Еще полтора месяца назад средний показатель наполненности европейских газовых хранилищ находился на уровне 49,83%. Например, Германия на тот момент обладала 42,44% запасов топлива, Франция – 39,65%.

В январе, как сообщал «Рамблер», «Газпром» осуществил рекордные поставки газа в страны дальнего зарубежья. Речь о 19,4 миллиарда кубометров газа. Указанный объем больше на 45,4%, чем за аналогичный период 2019 года, и вообще это наилучший показатель для января за всю историю компании.