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В Крыму оценили ущерб от водной блокады в полтора триллиона рублей

Праймиещё 2
2 часа назад
Предварительная сумма ущерба, который понесла экономика Крыма и России от перекрытия воды по Северо-Крымскому каналу, составляет около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам глава рабочей комиссии по оценке ущерба от водной блокады, первый заместитель спикера крымского парламента Ефим Фикс.
Иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.
"Уже в приближении — 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны ", — сказал Фикс в ходе заседания комиссии.
В комментарии журналистам он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.
Экономика,Видео,Ефим Фикс,ООН,
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