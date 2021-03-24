Иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

В комментарии журналистам он отметил, что это предварительная сумма ущерба, окончательные цифры будут подтверждены документально и озвучены в ходе дальнейшей работы комиссии.