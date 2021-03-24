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Владимир Путин подписал ряд важных законов

Прайм
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном реестре туристических агентов, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал ряд важных законов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Документ, которым вносятся изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", был внесен в Госдуму правительством РФ в январе 2020 года. Закон вводит единый федеральный реестр турагентов, который будет функционировать в виде подсистемы информационной системы "Единый федеральный реестр туроператоров".
Наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта, говорилось в пояснительной записке к документу.
Кроме того, в законе появилось понятие субагента, под которыми следует понимать "юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которому турагентом передано исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта в порядке, предусмотренном законодательством, и сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов и субагентов".
Уточнено также положение об обязанности туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае, если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.
Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

ШТРАФЫ ЗА ПРОДАЖУ СМАРТФОНОВ БЕЗ РОССИЙСКОГО ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее был принят закон, запрещающий с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
Закон вводит ответственность за нарушение этой нормы. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.
Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
Экономика,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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