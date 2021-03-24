Курортный сбор принёс регионам больше 1 млрд рублей

Курортный сбор в формате эксперимента ввели в России c 1 мая 2018 года. Проект решили протестировать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Но полуостров отложил своё участие до 1 мая 2021-го, а на Кубани и в Алтайском крае отдыхающих освободили от платы до конца 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса. Продлиться эксперимент должен до 2022 года.

Сбор взимается с совершеннолетних туристов, которые размещаются в гостиницах, отелях, кемпингах и т.д. Его размер определяют сами регионы — участники эксперимента. Плата за сутки проживания в Алтайском крае составляет 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей. Сбором занимается оператор. Им может быть любое юридическое лицо, оказывающее услуги по временному размещению. Причём брать плату дважды за один и тот же период пребывания нельзя. Операторы должны отчитываться о своих действиях перед региональными органами власти. Полученные с отдыхающих деньги поступают в региональные бюджеты и направляются на развитие туристической инфраструктуры.