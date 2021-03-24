Курортный сбор принёс регионам больше 1 млрд рублей

Ранее россияне неоднократно возмущались проектом из-за подорожавшего отдыха, но власти дали понять, что продлят его. О результатах эксперимента ТАСС сообщили в Минэкономразвития
, которое администрирует эксперимент. Больше всего средств пришлось на Ставрополье, где собрали 664,1 млн рублей. Далее следуют Краснодарский (373 млн рублей) и Алтайский (90,4 млн рублей) края. В ведомстве уточнили, что собранные деньги направили на строительство, реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. В частности, речь идёт о городских парках, памятниках и лечебно-оздоровительных санаториях.