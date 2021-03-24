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Возмутивший россиян курортный сбор принёс регионам больше 1 млрд рублей

Секрет Фирмы
3 часа назад
Туристические регионы России почти за три года эксперимента по взиманию курортного сбора собрали 1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры.
Курортный сбор принёс регионам больше 1 млрд рублей
Фото:  Flickr , CC BY-SA 2.0 Flickr , CC BY-SA 2.0
Ранее россияне неоднократно возмущались проектом из-за подорожавшего отдыха, но власти дали понять, что продлят его. О результатах эксперимента ТАСС сообщили в Минэкономразвития, которое администрирует эксперимент. Больше всего средств пришлось на Ставрополье, где собрали 664,1 млн рублей. Далее следуют Краснодарский (373 млн рублей) и Алтайский (90,4 млн рублей) края. В ведомстве уточнили, что собранные деньги направили на строительство, реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. В частности, речь идёт о городских парках, памятниках и лечебно-оздоровительных санаториях.
Курортный сбор в формате эксперимента ввели в России c 1 мая 2018 года. Проект решили протестировать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Но полуостров отложил своё участие до 1 мая 2021-го, а на Кубани и в Алтайском крае отдыхающих освободили от платы до конца 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса. Продлиться эксперимент должен до 2022 года.
Сбор взимается с совершеннолетних туристов, которые размещаются в гостиницах, отелях, кемпингах и т.д. Его размер определяют сами регионы — участники эксперимента. Плата за сутки проживания в Алтайском крае составляет 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей. Сбором занимается оператор. Им может быть любое юридическое лицо, оказывающее услуги по временному размещению. Причём брать плату дважды за один и тот же период пребывания нельзя. Операторы должны отчитываться о своих действиях перед региональными органами власти. Полученные с отдыхающих деньги поступают в региональные бюджеты и направляются на развитие туристической инфраструктуры.
По данным сервиса Tutu.ru, к курортному сбору негативно относятся 78% россиян. В декабре 2019 года полностью отменить налог предложила «Справедливая Россия».
Экономика,Справедливая Россия,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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