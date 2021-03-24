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Вашингтон пригрозил Берлину санкциями из-за «Северного потока — 2»

News.ru
2 часа назад
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что завершение строительства газопровода «Серверный поток — 2» может повлечь введение санкций.
США пригрозили Берлину санкциями из-за «Севпотока — 2»
Фото: nord-stream2.comnord-stream2.com
Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдёт, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции, — цитирует РИА Новости руководителя американского ведомства.
Вашингтон уже ввёл санкции против ряда компаний, задействованных в строительстве трубопровода. Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против строительства газопровода активно выступают США, которые хотят продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
Как писал NEWS.ru, в Германии в настоящее время набирает популярность партия «Зелёных», которая призывает к блокировке «Северного потока — 2». Региональные выборы, прошедшие в стране в середине марта, показали, что партия превратилась в главную оппозиционную силу ФРГ. Если «Зелёные» войдут в состав правительства по результатам парламентских выборов в сентябре, отношение Берлина к проекту может быть пересмотрено.
Экономика,Энтони Блинкен,Госдеп США,РИА Новости,
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