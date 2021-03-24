США пригрозили Берлину санкциями из-за «Севпотока — 2»

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что завершение строительства газопровода «Серверный поток — 2» может повлечь введение санкций.

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Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдёт, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции, — цитирует РИА Новости руководителя американского ведомства.

Вашингтон уже ввёл санкции против ряда компаний, задействованных в строительстве трубопровода. Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против строительства газопровода активно выступают США, которые хотят продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.