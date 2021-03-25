Российская нефть застряла в Суэцком канале

Российская нефть застряла в танкерах после блокировки одним из судов южной части Суэцкого канала, пишет РБК со ссылкой на сооснователя сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самира Мадани.

В ночь на 24 марта в Суэцком канале сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. В результате было полностью заблокировано движение по маршруту, около 100 судов создали пробку.

По имеющимся данным, в совокупности они перевозили около 10 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. 26 процентов от этого объема, то есть примерно 2,6 миллиона баррелей, приходится на танкеры, осуществляющие поставки из России.

Общая стоимость российского топлива, застрявшего в Суэцком канале, оценивается в 160 миллионов долларов (из расчета 60 долларов за баррель российской экспортной марки Brent). Около одного миллиона баррелей должны были быть поставлены египетским покупателям уже 24 марта, однако были задержаны.