В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

"Должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей За счет богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", – отметил депутат.
Он добавил, что полученные средства можно будет эффективно направить в отрасли, испытывающие "катастрофическую" нехватку средств. Кроме того, по мнению Куринного, дополнительные средства для лечения детей также получать благодаря судебным разбирательствам в регионах.