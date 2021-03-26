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В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

Газета.Ruиещё 2
14 минут назад
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный призвал финансировать лечение больных детей за счет богатых россиян. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей За счет богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", – отметил депутат.
Он добавил, что полученные средства можно будет эффективно направить в отрасли, испытывающие "катастрофическую" нехватку средств. Кроме того, по мнению Куринного, дополнительные средства для лечения детей также получать благодаря судебным разбирательствам в регионах.
Экономика,Личный счет,Алексей Куринный,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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