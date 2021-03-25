ЦБ может изъять из оборота монеты

В скором времени монеты могут быть изъяты из обращения. Об этом экономист Максим Кривелевич заявил
«Ура.ру».
Он высказал мнение, что монеты приносят Центральному банку
исключительно хлопоты, а нынешняя динамика потребительских цен поспособствует тому, что граждане сами откажутся от их использования.
«Монеты Центробанку в обороте не нужны», — убежден эксперт.
Он призвал ЦБ начать готовить почву для изъятия монет из обращения. Кривелевич допустил, что это может произойти после окончания экономического кризиса в России.
В свою очередь, экономист Эдуард Матвеев
указал на тот факт, что производство монет затратнее выпуска бумажных купюр.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Центральный банк объявил, что в 2021-2025 годах банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, тысяча и пять тысяч рублей будут модернизированы — их защитный комплекс будет усовершенствован, а дизайн обновлен.
На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, тысяча и пять тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На оборотной стороне банкнот будет использована тематика федеральных округов России — Сибирского, Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского.