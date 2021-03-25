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ЦБ может изъять из оборота монеты

Артём Кульша
46 минут назад
В скором времени монеты могут быть изъяты из обращения. Об этом экономист Максим Кривелевич заявил «Ура.ру».
ЦБ может изъять из оборота монеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он высказал мнение, что монеты приносят Центральному банку исключительно хлопоты, а нынешняя динамика потребительских цен поспособствует тому, что граждане сами откажутся от их использования.
«Монеты Центробанку в обороте не нужны», — убежден эксперт.
Он призвал ЦБ начать готовить почву для изъятия монет из обращения. Кривелевич допустил, что это может произойти после окончания экономического кризиса в России.
В свою очередь, экономист Эдуард Матвеев указал на тот факт, что производство монет затратнее выпуска бумажных купюр.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Центральный банк объявил, что в 2021-2025 годах банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, тысяча и пять тысяч рублей будут модернизированы — их защитный комплекс будет усовершенствован, а дизайн обновлен.
На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, тысяча и пять тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На оборотной стороне банкнот будет использована тематика федеральных округов России — Сибирского, Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского.
Экономика,Личный счет,Эдуард Матвеев,Центральный банк России,
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