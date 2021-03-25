Титов сравнил госрасходы в пандемию с «дырявым решетом»

Государство в 2020 году потратило из бюджета сумму, которая стала рекордной - 42,12 трлн рублей (39,5% ВВП). Титов отмечает, что бюджетные траты являются «замкнутым кругом» и не дают оснований для того, чтобы развиваться.

Увеличение бюджетных расходов для стимулирования производственных ресурсов России не является достаточным, говорит бизнес-омбудсмен. Титов указывает, что Россия закупает по импорту слишком многое из того, что могла бы производить сама.

По его словам, «залатать решето» можно двумя способами. Первый – ужесточение силового контроля над теми, кто распоряжается госфинансами, в качестве примера Титов приводит Китай. Однако он указал на то, что верится в такой подход слабо. Второй – стимулирование многочисленных новых источников роста. Кроме того, советник Путина предложил сократить тарифы на газ, свет, налоги, чтобы «дать стимул развитию и притоку технологий» и субсидировать кредитные ставки на инвестиционные задачи.