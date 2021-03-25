Титов сравнил госрасходы в пандемию с «дырявым решетом»

Расходование бюджетных средств в период пандемии похоже на «дырявое решето». Такую оценку дал
уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
в колонке для РБК. Он уверен, что главное не в объеме бюджетных вложений, а в том, на что именно тратятся деньги.
Государство в 2020 году потратило из бюджета сумму, которая стала рекордной - 42,12 трлн рублей (39,5% ВВП). Титов отмечает, что бюджетные траты являются «замкнутым кругом» и не дают оснований для того, чтобы развиваться.
«Основной источник доходов — экспорт энергоносителей. Основное направление расходов — поддержка населения, около 50% которого занято в бюджетной системе. Одним словом, при номинальном росте и отдельных расходах «на сторону» все эти средства «обращаются» внутри бюджетной системы и направлены на ее поддержание», — пишет он.
Увеличение бюджетных расходов для стимулирования производственных ресурсов России не является достаточным, говорит бизнес-омбудсмен. Титов указывает, что Россия закупает по импорту слишком многое из того, что могла бы производить сама.
«Конечно, если исходить из логики «в дырявом решете воду не носят», то государственные деньги надо беречь, чтобы не утекли. Но мириться с дырявым решетом и считать его единственной надеждой больше нельзя», — отметил бизнес-омбудсмен.
По его словам, «залатать решето» можно двумя способами. Первый – ужесточение силового контроля над теми, кто распоряжается госфинансами, в качестве примера Титов приводит Китай. Однако он указал на то, что верится в такой подход слабо. Второй – стимулирование многочисленных новых источников роста. Кроме того, советник Путина предложил сократить тарифы на газ, свет, налоги, чтобы «дать стимул развитию и притоку технологий» и субсидировать кредитные ставки на инвестиционные задачи.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что расходы консолидированного бюджета России в 2020 году стали рекордными за всю историю страны.