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Bloomberg предупредил о дефиците туалетной бумаги

Лера Букина
1 час назад
На фоне продолжающейся пандемии в мире могут начаться перебои с туалетной бумагой, передает Bloomberg.
Миру грозят перебои с поставками туалетной бумаги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ряд стран вводят ограничения на работу магазинов, потребители наращивают домашние запасы. Производители, в свою очередь, рискуют столкнуться с нехваткой сырья.
Как выяснило агентство, грядущий дефицит может быть обусловлен ростом спроса на перевозки грузов морем и нехваткой обеспечивающих их судов. Первыми попали под удар экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, но теперь кризис может затронуть грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки, в частности, в мешках, бочках, ящиках.
О том, что на рынке возникли проблемы с экспортом древесной массы, – полуфабрикатом для изготовления бумаги – заявил агентству глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На долю этой компании приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги.
По словам главы Suzano, в связи с обострением конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже, чем обычно. В будущем ситуация может лишь усугубиться. На предприятиях, которые заранее не запаслись сырьем, выпуск туалетной бумаги могут ограничить, прогнозирует Шалька.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в правительстве России признали проблемы с поставками сахара.
Экономика,Компании,Правительство РФ,Bloomberg,
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