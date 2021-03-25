Миру грозят перебои с поставками туалетной бумаги

На фоне продолжающейся пандемии в мире могут начаться перебои с туалетной бумагой, передает Bloomberg.

Ряд стран вводят ограничения на работу магазинов, потребители наращивают домашние запасы. Производители, в свою очередь, рискуют столкнуться с нехваткой сырья.

Как выяснило агентство, грядущий дефицит может быть обусловлен ростом спроса на перевозки грузов морем и нехваткой обеспечивающих их судов. Первыми попали под удар экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, но теперь кризис может затронуть грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки, в частности, в мешках, бочках, ящиках.

О том, что на рынке возникли проблемы с экспортом древесной массы, – полуфабрикатом для изготовления бумаги – заявил агентству глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На долю этой компании приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги.