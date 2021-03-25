Миру грозят перебои с поставками туалетной бумаги

На фоне продолжающейся пандемии в мире могут начаться перебои с туалетной бумагой, передает
Bloomberg.
Ряд стран вводят ограничения на работу магазинов, потребители наращивают домашние запасы. Производители, в свою очередь, рискуют столкнуться с нехваткой сырья.
Как выяснило агентство, грядущий дефицит может быть обусловлен ростом спроса на перевозки грузов морем и нехваткой обеспечивающих их судов. Первыми попали под удар экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, но теперь кризис может затронуть грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки, в частности, в мешках, бочках, ящиках.
О том, что на рынке возникли проблемы с экспортом древесной массы, – полуфабрикатом для изготовления бумаги – заявил агентству глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На долю этой компании приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги.
По словам главы Suzano, в связи с обострением конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже, чем обычно. В будущем ситуация может лишь усугубиться. На предприятиях, которые заранее не запаслись сырьем, выпуск туалетной бумаги могут ограничить, прогнозирует Шалька.