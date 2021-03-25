Эксперт: «Северный поток – 2» будет достроен

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, поскольку обоснованных юридических или иных причин для остановки проекта нет. Такое мнение высказал профессор по геополитике энергетики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари (Samuel Furfari).

Он отметил, что политическое давление в газовом секторе ощущается во всем мире. При этом аргументы США в противостоянии с участниками «Северного потока – 2» Фурфари назвал смехотворными.