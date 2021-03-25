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Эксперт: «Северный поток – 2» будет достроен

Вероника Полынина
1 час назад
Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, поскольку обоснованных юридических или иных причин для остановки проекта нет. Такое мнение высказал профессор по геополитике энергетики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари (Samuel Furfari).
Эксперт: «Северный поток – 2» будет достроен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Германия завершит создание второго балтийского газопровода — "Северного потока 2". Это очевидно, несмотря на сильное политическое давление, оказываемое США на Германию и Европу», - приводит «Прайм» слова профессора.
Он отметил, что политическое давление в газовом секторе ощущается во всем мире. При этом аргументы США в противостоянии с участниками «Северного потока – 2» Фурфари назвал смехотворными.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность новых санкций в отношении «Северного потока – 2». Сообщалось, что под санкции может попасть компания Nord Stream AG – оператор газопровода «Северный поток – 2». По информации агентства, также в предложенном администрацией Байдена списке может оказаться страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, и ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в строительства газопровода «Северный поток - 2», прекратили работу.
Экономика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Bloomberg,
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