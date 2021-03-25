Эксперт: «Северный поток – 2» будет достроен

Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден
рассматривает возможность новых санкций в отношении «Северного потока – 2». Сообщалось, что под санкции может попасть компания Nord Stream AG – оператор газопровода «Северный поток – 2». По информации агентства, также в предложенном администрацией Байдена списке может оказаться страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, и ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.