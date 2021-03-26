Экопродуктам могут дать особую маркировку

Перечень документов по стандартизации, в которых будет определены показатели «зелёной» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, методы ее исследования (испытаний), измерений, правила сертификации, утвердит Правительство.

К «зелёной» не отнесут продукцию, которую вырастили при помощи методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, ионизирующего излучения. Производители должны будут использовать повторно перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку, а ту, которая может привести к загрязнению улучшенной сельскохозяйственной продукции, запретят. Также при выращивании разрешат применять только умеренно опасные или малоопасные пестициды.