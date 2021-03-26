Экопродуктам могут дать особую маркировку

Производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию «зелёной» продукции в России урегулируют специальным законом. Правительственный проект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» планируется рассмотреть во втором чтении до конца весенней сессии Госдумы
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Фото: ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГ
Согласно документу, принятому в первом чтении
17 марта, Минсельхоз
будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции. В него включат производителей товаров, которые подтвердили их улучшенные характеристики.
Перечень документов по стандартизации, в которых будет определены показатели «зелёной» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, методы ее исследования (испытаний), измерений, правила сертификации, утвердит Правительство.
К «зелёной» не отнесут продукцию, которую вырастили при помощи методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, ионизирующего излучения. Производители должны будут использовать повторно перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку, а ту, которая может привести к загрязнению улучшенной сельскохозяйственной продукции, запретят. Также при выращивании разрешат применять только умеренно опасные или малоопасные пестициды.
Отвечающие экологическим требованиям производители при желании смогут разместить на продукции или транспортной таре специальный графический знак.
Поправки ко второму чтению должны быть представлены до 17 апреля.
В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования. Перечень документов по стандартизации биопродукции Минсельхоз и Минпромторг
должны будут утвердить через полгода после принятия закона.