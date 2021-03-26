Китай ввел ответные санкции против Великобритании

Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
«Китай решил ввести санкции в отношении 9 британских лиц и 4 организаций, которые злонамеренно распространяли ложь и ложную информацию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, антикитайские санкции Великобритании за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «противоречат нормам международного права и наносят серьёзный ущерб китайско-британским отношениям».