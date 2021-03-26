Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Китай ввёл санкции против 9 физических лиц и 4 организаций из Британии

RT на русском
2 часа назад
Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
Китай ввел ответные санкции против Великобритании
Фото: ТАССТАСС
«Китай решил ввести санкции в отношении 9 британских лиц и 4 организаций, которые злонамеренно распространяли ложь и ложную информацию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, антикитайские санкции Великобритании за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «противоречат нормам международного права и наносят серьёзный ущерб китайско-британским отношениям».
Ранее власти США и Великобритании ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители