Китай ввел ответные санкции против Великобритании

Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.