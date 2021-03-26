Спрос на чемоданы в РФ вырос почти в пять раз

Средняя стоимость чемодана и дорожного гигиенического набора для путешествий составила почти 3,5 тысячи рублей. Набор из зубной щетки, пасты и футляра вырос в марте в цене в три раза. Сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.