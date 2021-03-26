Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Спрос на чемоданы в РФ вырос почти в пять раз

BFM.RU
1 час назад
Сервис по доставке продуктов и товаров «СберМаркет» зафиксировал рост продаж товаров для путешествий, в частности чемоданов. В марте спрос на них вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года.
Спрос на чемоданы в РФ вырос почти в пять раз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Средняя стоимость чемодана и дорожного гигиенического набора для путешествий составила почти 3,5 тысячи рублей. Набор из зубной щетки, пасты и футляра вырос в марте в цене в три раза. Сумка-переноска для животных в среднем обойдется в 880 рублей.
Пятикратный рост цен есть даже на ручные сумки, отмечает основатель маркетплейса luxxy.com Владимир Евладов:
«У нас по сравнению с предыдущим годом где-то в пять раз увеличился спрос на покупку женских сумок — ежедневных, деловых, вечерних. Скорее всего, имеет место переключение спроса, то есть люди раньше во время путешествий по Европе и вообще по миру занимались шопингом за границей, в данном случае, когда передвижение ограничено, спрос переключился на внутренний рынок.
И здесь ретейл дает значительно больший выбор, чем те же самые бутики. Потому что в бутиках продается актуальный ассортимент, актуальная коллекция, а в ретейле вы можете найти начиная от винтажных, заканчивая теми же самыми актуальными коллекциями, просто в большем ассортименте».
Аналитики связывают рост цен со скорым сезоном отпусков. С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
Экономика,Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители