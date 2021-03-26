Спрос на чемоданы в РФ вырос почти в пять раз

«У нас по сравнению с предыдущим годом где-то в пять раз увеличился спрос на покупку женских сумок — ежедневных, деловых, вечерних. Скорее всего, имеет место переключение спроса, то есть люди раньше во время путешествий по Европе и вообще по миру занимались шопингом за границей, в данном случае, когда передвижение ограничено, спрос переключился на внутренний рынок.
И здесь ретейл дает значительно больший выбор, чем те же самые бутики. Потому что в бутиках продается актуальный ассортимент, актуальная коллекция, а в ретейле вы можете найти начиная от винтажных, заканчивая теми же самыми актуальными коллекциями, просто в большем ассортименте».