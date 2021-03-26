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Вернемся в 90-е: последствия отключения России от SWIFT

Мария Иванова
1 час назад
Эксперт KRK Group Даниил Кириков заявил, что Россия не должна допустить своего отключения от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT: если это произойдет, страна вернется в 90-е. Об этом сообщает РИА Новости.
Вернемся в 90-е: к чему может привести отключение России от SWIFT
Фото: ReutersReuters
По словам Кирикова, в первую очередь отключение от SWIFT ударит по банковской системе России. Международных транзакций в ней станет меньше, а общая клиентская активность снизится.
Из-за отключения от SWIFT может возникнуть дефицит продуктов и услуг (так как компании не смогут проводить международные платежи), рост безработицы и рост цен.
«Предприниматели, чтобы не закрывать бизнес, будут искать обходные пути. Эти обходные решения создадут дополнительный процент в стоимости, который ляжет частично или полностью на плечи клиентов», - подчеркнул эксперт.
Кириков подчеркнул, что избежать отключения от SWIFT можно с помощью дипломатического диалога.
Как писал «Рамблер», в 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.
Экономика,Даниил Кириков,Курт Волкер,Центральный банк России,
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