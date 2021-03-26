Нефть, металлы и транспорт тащат российский рынок вверх

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,27% до 3482,96 п., а РТС рос на 1,71% до 1441,38 п.

На российском рынке, если не эйфория, то вполне сильный оптимизм. Рынки облигаций успокоились, хотя доходности, по сути, остались на повышенных уровнях. Китай ответил на британские санкции своими, но пока всё это ограничивается переходом на личности. Атака на европейских и американских производителей в китайских социальных сетях пока не воспринимается рынком в качестве обстоятельства угрозы рынкам.