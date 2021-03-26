Блокировка Суэцкого канала приведет к подорожание авто

Блокирование движения судов через Суэцкий канал приведет к подорожанию автомобилей, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом, как пишет «Экономика сегодня», он заявил в программе «Время покажет»

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За три дня число судов, пытающихся пройти из Индийского океана в Средиземное море, превысило 200 единиц. Еще часть судов направились в обход через Африку – этот путь займет еще 15 дней.

По словам Абзалова, из-за приостановки движения по Суэцкому каналу подорожает ряд промышленных товаров из Европы.

Он напомнил, что уже сейчас на российских и европейских заводах наблюдаются проблемы со сборкой автомобилей из-за нехватки чипов.

«А их везут в том числе и таким образом, контейнерами. 15 дней сверху – и для автопрома рост стоимости может превысить 1-2% уже сейчас», - предупредил Абзалов.

По мнению Абзалова, задержка движения может также привести к подорожанию нефти, если Суэцкий канал не будет разблокирован более чем через шесть дней. Эксперт оценил возможный рост стоимости нефти в 2%.

Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 200 кораблей. С тех пор контейнеровоз пытаются высвободить, 26 марта вокруг него начали углублять дно.