Минсельхоз предложил субсидии производителям масла и сахара

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Согласно документу, в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла планируется направлять межбюджетные трансферты из расчета 10 рублей на 1 литр — при условии его реализации предприятиям розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за один литр.

Объем такой поддержки для производителей белого сахара будет определяться из расчета 5 рублей на один килограмм — при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Сейчас соглашения предлагается продлить — для сахара-песка до 1 июня 2021 года, для подсолнечного масла — до 1 октября текущего года. Проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен подготовила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Кроме того, ведомству, а также Минсельхозу и Минпромторгу РФ было поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.