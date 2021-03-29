Минсельхоз предложил субсидии производителям масла и сахара

Сейчас соглашения предлагается продлить — для сахара-песка до 1 июня 2021 года, для подсолнечного масла — до 1 октября текущего года. Проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен подготовила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России. Кроме того, ведомству, а также Минсельхозу и Минпромторгу РФ
было поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября.