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Мадуро решил нефтью расплачиваться за вакцины от коронавируса

News.ruиещё 6
1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчёта со странами — производителями вакцин от коронавируса.
Мадуро предложил оплачивать поставку вакцин нефтью
Фото: ReutersReuters
Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведённой нефти для закупки необходимых вакцин, — отметил политик, выступление которого показал канал VTV.
На такой шаг Мадуро пошёл, поскольку из-за санкций государственные счета в других странах заморожены. Венесуэла пытается освободить средства для оплаты поставок вакцин в рамках международного механизма COVAX, но так средств хватит только на 20% от требуемого количества препаратов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аккаунт Николаса Мадуро заблокировали в Facebook. Администрация соцсети приняла такое решение из-за того, что глава государства рассказывал о «чудодейственном» лекарстве от коронавирусной инфекции — препарата «Карвативир», перорального раствора, который Мадуро называл «чудом».
Экономика,Николас Мадуро,
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