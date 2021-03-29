Мадуро предложил оплачивать поставку вакцин нефтью

На такой шаг Мадуро пошёл, поскольку из-за санкций государственные счета в других странах заморожены. Венесуэла пытается освободить средства для оплаты поставок вакцин в рамках международного механизма COVAX, но так средств хватит только на 20% от требуемого количества препаратов.