Банк БРИКС одобрил кредит России на $1 млрд

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС
принял решение предоставить кредит России в размере $1 млрд по программе экстренной помощи странам-членам банка в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте финансового учреждения.
«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это касается обеспечения уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, которые помогали пациентам в борьбе с коронавирусом.
Данный кредит даст возможность оказать дополнительную поддержку врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые участвуют в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19.
Согласно утвержденному НБР в апреле 2020 года плану, суммарный объем помощи по этой программе должен достичь $10 млрд. К настоящему времени Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР уже были предоставлены соответствующие кредиты по данной программе на общую сумму в $8 млрд.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что потери мировой экономики из-за пандемии превысили $3,5 трлн.