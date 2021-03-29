Банк БРИКС одобрил кредит России на $1 млрд

Отмечается, что это касается обеспечения уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, которые помогали пациентам в борьбе с коронавирусом.

Данный кредит даст возможность оказать дополнительную поддержку врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые участвуют в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19.

Согласно утвержденному НБР в апреле 2020 года плану, суммарный объем помощи по этой программе должен достичь $10 млрд. К настоящему времени Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР уже были предоставлены соответствующие кредиты по данной программе на общую сумму в $8 млрд.