В России задумались об импорте бензина из Белоруссии

При этом, как отмечает издание, Россия в последние годы минимизировала импорт нефтепродуктов из Белоруссии.

В настоящее время АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тысячи рублей за тонну. Цены недалеко ушли от исторических максимумов, отмечает издание. В Минэнерго ранее заявляли, что не ожидают повторения топливного кризиса.