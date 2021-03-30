В России задумались об импорте бензина из Белоруссии

При этом, как отмечает издание, Россия в последние годы минимизировала импорт нефтепродуктов из Белоруссии.
В Минэнерго отметили, что в условиях, когда цены в стране сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию являются экономически неэффективными в сравнении с экспортом за пределы ЕАЭС
. Вместе с этим баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим, указывают в ведомстве.
В настоящее время АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тысячи рублей за тонну. Цены недалеко ушли от исторических максимумов, отмечает издание. В Минэнерго ранее заявляли, что не ожидают повторения топливного кризиса.