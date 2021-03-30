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В России задумались об импорте бензина из Белоруссии

Лера Букина
3 часа назад
Правительство поручило Минэнерго и МИД РФ до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний.
В России задумались об импорте бензина из Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
При этом, как отмечает издание, Россия в последние годы минимизировала импорт нефтепродуктов из Белоруссии.
В Минэнерго отметили, что в условиях, когда цены в стране сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию являются экономически неэффективными в сравнении с экспортом за пределы ЕАЭС. Вместе с этим баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим, указывают в ведомстве.
В настоящее время АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тысячи рублей за тонну. Цены недалеко ушли от исторических максимумов, отмечает издание. В Минэнерго ранее заявляли, что не ожидают повторения топливного кризиса.
Сегодня поставки из Минска отсутствуют, так как для «Белорусской нефтяной компании» гораздо выгоднее отгрузки на Украину и в дальнее зарубежье в связи с ростом котировок в северо-западной Европе, говорит редактор издания «Argus Моторное топливо России» международного ценового агентства Argus Дмитрий Гончаренко. По его мнению, положение может измениться лишь в случае падения цен на нефть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минэнерго объяснили подорожание бензина слабым рублем и нежеланием бизнеса снижать розничные цены.
Экономика,Дмитрий Гончаренко,Александр Новак,ЕАЭС,Минэнерго,МИД,
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