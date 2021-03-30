Курс доллара: прогноз на неделю

Аналитик «Открытие Research» Максим Петроневич считает, что на этой неделе курс доллара окажется в коридоре от 74,5 до 76,5 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Петроневича, российская валюта может пойти на очередной виток укрепления. Прошлый период роста рубля завершился 16 марта из-за угрозы новых санкций США. К 24 марта с отметки в 72,5 рубля доллар вырос до 77 рублей.

Позже национальная валюта смогла укрепиться до 76 рублей за доллар, но дальнейшему росту рубля помешает завершение налогового периода и рост доллара к другим мировым валютам, считает аналитик.

Петроневич напомнил, что с 16 марта американская валюта выросла с уровня 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» подчеркнул, что влиять на рубль будут и нефтяные цены. Он допустил их падение до 55-60 долларов за бочку, но в среднесрочной перспективе нефть Brent, скорее всего, будет стоить 60-65 долларов.