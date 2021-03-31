Всемирный банк «рассекретил» должников России

Крупнейшим государственным должником России на тот момент являлась Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.