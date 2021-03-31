Всемирный банк «рассекретил» должников России

23 марта управляющий портфелем инвестиционной и консалтинговой компании Capital Economics Саша Чорли призвал
инвесторов давать в долг странам со всего мира, отметив, что сейчас лучший момент для этого за последние шесть лет. По его словам, именно рынок государственных облигаций на данный момент является наиболее привлекательным для инвесторов — как частных, так и институциональных. В последние недели отмечается резкий рост доходности государственных бумаг многих стран, в первую очередь 10-летних казначейских облигаций США, традиционно считающихся эталоном надежности.