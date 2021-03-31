Рассекречены суверенные должники России

Всемирный банк впервые раскрыл информацию о двустороннем долге большинства развивающихся стран перед другими государствами, в частности, перед Россией.

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Так, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран задолжали России около $22,9 млрд по двусторонним займам.

Россия занимает пятую строчку в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся государств. Эти данные собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. Первую строчку занимает Китай ($149 млрд), вторую – Япония ($107 мррд), третью – Германия (около $28,5 млрд).

Белоруссия – крупнейший государственный должник России. Долг республике составил $8,1 млрд на конец 2019 года. Как писал «Рамблер», в конце 2020 года между странами было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Белоруссии еще $1 млрд от российской стороны.

Кроме того, согласно данным Всемирного банка, более $1 млрд на конец 2019 года была должны России каждая из таких страны, как Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Отмечается, что перед Россией также существуют долги, которые заморожены на одной отметке много лет. В частности, речь идет о задолженности Афганистана ($849 млн), у которого долг с 2009 года, Камбоджи ($458 млн с 2007 года), Сирии ($525 млн с 2011 года).