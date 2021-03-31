Украина запретила ввоз пшеницы и масла из России

Правительство Украины запретило ввоз из России пшеницы и ржи, а также подсолнечного масла, бумаги и моющих средств. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.

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В список товаров, запрещенных к ввозу из России на Украину были включены 25 наименований. В частности, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, бумага, в том числе и туалетная, картон и упаковка, салфетки.

Также нельзя будет ввозить инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.

Документ был подписан 29 марта. В нем подчеркивается, что «постановление вступает в силу через 10 дней со дня его публикации».