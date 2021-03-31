Украина запретила ввоз пшеницы и масла из России

Правительство Украины
запретило ввоз из России пшеницы и ржи, а также подсолнечного масла, бумаги и моющих средств. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте
кабмина.
В список товаров, запрещенных к ввозу из России на Украину были включены 25 наименований. В частности, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, бумага, в том числе и туалетная, картон и упаковка, салфетки.
Также нельзя будет ввозить инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.
Документ был подписан 29 марта. В нем подчеркивается, что «постановление вступает в силу через 10 дней со дня его публикации».
«Рамблер» писал, что ранее Россия запретила импорт деталей для ж/д транспорта с Украины. Так, с украинской территории нельзя завозить оси для железнодорожных колес диаметром от 710 мм, колесные пары, колеса, заготовки для колес, рамы грузовых вагонов и надрессорные балки. Комплектующие для железнодорожного транспорта пополнили «черный список» товаров, запрещенных к ввозу в Россию, которые были произведены на Украине или побывали на ее территории.