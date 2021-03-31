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Путин допустил национализацию ряда предприятий

Вероника Полынина
37 минут назад
Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости.
По словам Путина, речь может идти в том числе о тех предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ.
«Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае - и вот это совсем другая история, но тем не менее - такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», - цитирует президента РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что в этом случае речь идет о неэффективной работе менеджмента, поскольку деньги на производство выделяются «исправно, ритмично, без всяких задержек».
В то же время президент отметил, что «национализация носит крайний характер» и не всегда может привести к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия.
Предложение о национализации при банкротстве социально значимых стратегических предприятий ради сохранения занятости было высказано председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.
Экономика,Видео,Михаил Шмаков,Владимир Путин,РИА Новости,
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