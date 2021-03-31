Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости.

По словам Путина, речь может идти в том числе о тех предприятиях, которые не выполняют гособоронзаказ.

«Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае - и вот это совсем другая история, но тем не менее - такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», - цитирует президента РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что в этом случае речь идет о неэффективной работе менеджмента, поскольку деньги на производство выделяются «исправно, ритмично, без всяких задержек».

В то же время президент отметил, что «национализация носит крайний характер» и не всегда может привести к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия.