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Силуанов предостерег от махинаций при экспорте драгоценных металлов

РИА Новости
1 час назад
Минфин РФ видит значительные риски занижения данных о реальном содержании драгоценных металлов, в том числе золота, в экспортируемом из России сырье, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты.
Силуанов предостерег от махинаций при экспорте драгметаллов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы видим, что существуют значительные риски занижения содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах, и нам необходимо усилить контроль. Поэтому создание государственной лаборатории, о которой мы говорили с руководством Пробирной палаты, позволит избежать умышленного искажения данных по содержанию драгметаллов с целью занижения валютной выручки. В этой связи уже готовятся изменения в соответствующий указ президента. Просьба ускорить и не задерживать подготовку этого решения", - сказал Силуанов.
По его словам, пересмотр условий экспорта российских товаров и сырья, которые содержат драгоценные металлы, относится к одному из основных направлений совместной работы Минфина и Пробирной палаты.
"Ежегодно на экспорт вывозится около 2 миллионов тонн руды. Мы знаем, что под предлогом низкого содержания драгметаллов, как заявляется, которые могут быть извлечены за рубежом, не у нас в Российской Федерации, вывозится большое количество таких сырьевых товаров за рубеж", - рассказал он.
"Наша задача - создать благоприятные условия для переработки, производства и экспорта продукции, которые позволят загрузить и наши аффинажные предприятия, и будут способствовать росту объемов российского производства. Здесь нам необходимо отработать вопрос с заинтересованными ведомствами", – добавил он.
С другой стороны, по его словам, властям стоит рассмотреть вопрос об облегчении госконтроля при экспорте готовых изделий из драгоценных камней.
"Сейчас, например, процедура оформления на экспорт пары сережек и железнодорожного состава руды с драгметаллами абсолютно идентичная. Поэтому нам необходимо совместно с таможенной службой, "Почтой России" предложить решения и проработать механизмы, которые упростят вопрос госконтроля при экспорте товаров и сырья", - заявил он.
Экономика,Антон Силуанов,Почта России,Федеральная таможенная служба,Минфин,
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