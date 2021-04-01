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Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири»

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад
Прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» приостановят для плановых профилактических работ, сообщил Газпром.
Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири»
Фото: ТАССТАСС
Транспортировку газа приостановят с 1 по 7 апреля, сроки профилактики согласованы с китайской стороной, передает ТАСС.
В сентябре Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». В январе начались проектно-изыскательские работы.
Экономика,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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