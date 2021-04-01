Ущерб от блокировки Суэцкого канала оценили в $1 млрд

Ущерб от блокировки Суэцкого канала на фоне инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить приблизительно $1 млрд, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. Об этом пишет «Прайм».

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При дальнейших точных подсчетах будут учтены все средства, которые были использованы с первого дня инцидента. Также будут учтены траты на ежедневную работу буксиров и дноуглубительных судов, добавил Рабиа.

Ранее он сообщал, что во время блокировки канал терял около $15 млн в сутки. Выплата основных компенсаций ляжет на плечи страховых компаний.

Напомним, что на прошлой неделе контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала. В результате канал был перегорожен. Движение по нему было заблокировано на 6 дней. 29 марта судно удалось снять с мели.