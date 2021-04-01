В Минэнерго заявили о снижении стоимости бензина на ₽5

Меры властей по стабилизации рынка топлива, в частности, запуск демпфирующего механизма, привели к снижению стоимости литра бензина приблизительно на 5 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго

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Ведомство указало, что без работы данного механизма цена на Аи-92, которая в настоящее время в среднем на АЗС составляет 44,89 рублей за литр, могла бы достигнуть 50,08 рублей.

«Фактическая цена бензина Аи-92 - 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера - 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рублей дороже», – сказали в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что фактически 44,89 рублей за Аи-92 платит покупатель, а 5,19 рублей - государство через демпфирующий механизм, защищающий рынок от ценового колебания. В России цена топлива является стабильной вне зависимости от мировых цен, отметили в Минэнерго.

Министерство уточнило, что при повышении мировых цен на бензин государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям для предотвращения повышения цен внутри страны.

Если мировые цены на нефть падают, продажа бензина становится более выгодной. Так, компании в рамках демпфера делятся с государством сверхприбылью, сообщили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что стоимость бензина в России является одной из самых низких в мире даже в сравнении с рядом нефтеперерабатывающих стран.